شاهد| الأهلي يتغلب على الشباب 2/3 في قمة الجولة 14

البلاد- جدة
حسم فريق الأهلي الكلاسيكو المثير، الذي جمعه بفريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، سجل المهاجم الإنجليزي ايفان توني الهدف الأول لفريق الأهلي.
وأضاف اللاعب الإسباني جابر فيجا الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 13. وعزز اللاعب سعد بالعبيد النتيجة للأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 48.
وفي الدقيقة 72، سجل مدافع الأهلي ديميرال الهدف الأول لفريق الشباب، بالخطأ في مرماه.
وجاء الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب محمد الثاني.
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 23 نقطة في المركز السادس.
هددددددف⚽!
مبكرًا بالدقيقة الأولى.. الأهلي يسجل برأسية توني ⚽🔥
الأهلي 1 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الشباب | #SSC pic.twitter.com/ZQtkVUyUq0
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2025
هدددددف!⚽️
هدف أهلاوي آخر.. 🔥
أسيست من فيرمينو وهدف ثاني عن طريق فيغا ⚽️🟢
الأهلي 2 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الشباب | #SSC pic.twitter.com/BOyIwCLWHm
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2025
هدددددف!⚽️
ثلاثية أهلاوية..! 🔥
سعد بالعبيد يضيف ثالث الأهداف في شباك الشباب ⚽️
الأهلي 3 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الشباب | #SSC pic.twitter.com/pomEjOO8Yd
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2025
هدددددف!⚽️
الشباب يقلص الفارق! 🔥
هدف شبابي أول.. ديميرال بالخطأ في مرماه ⚽️
الأهلي 3 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الشباب | #SSC pic.twitter.com/nS1JAMCxMb
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2025
هدددددف!⚽️
محمد الثاني يسجل ثاني أهداف الشباب.. ⚽️🔥
الأهلي 3 × 2 الشباب#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الشباب | #SSC pic.twitter.com/QFopFvojLO
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2025