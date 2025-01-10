الرياضة

شاهد| الأهلي يتغلب على الشباب 2/3 في قمة الجولة 14

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1446 هـ      10 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم فريق الأهلي الكلاسيكو المثير، الذي جمعه بفريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، سجل المهاجم الإنجليزي ايفان توني الهدف الأول لفريق الأهلي.

وأضاف اللاعب الإسباني جابر فيجا الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 13. وعزز اللاعب سعد بالعبيد النتيجة للأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 72، سجل مدافع الأهلي ديميرال الهدف الأول لفريق الشباب، بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب محمد الثاني.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 23 نقطة في المركز السادس.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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