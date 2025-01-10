الحزم يعود لوصافة يلو.. والبكيرية يتقدم.. والصفا يقلبها على الجبلين

حائل- خالد الحامد
عاد فريق الحزم لسكلة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الجندل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل للحزم إبراهيما نداي، وكريم يود، وللجندل تشيزوم تشارلز؛ ليرفع الحزم رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الثاني في انتظار ما تسفر عنه نتيجة لقاء العدالة مع نيوم ، فيما توقف الجندل عند رصيده 20 نقطة بالمركز 11.
وواصل فريق البكيرية زحفه نحو المقدمة بعد فوزه على الزلفي بهدف دون مقابل، ويدين البكيرية بهذا الفوز لمدافعه مشعل ساني .
بهذه النتيجة، رفع البكيرية رصيده إلى 24 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد الزلفي عند 17 نقطة بالمركز 14.
وفي لقاء آخر؛ قلب فريق الصفا تأخره بهدفين دون مقابل أمام ضيفه الجبلين إلى فوز بنتيجة 2/3.
سجَّل الصفا «ريمونتادا» في الثواني الأخيرة، بعد أن تأخر بهدفين للجبلين عن طريق كاكا ميندير، وليو سباستيان، قبل أن يتكفل عبدالمحسن البريك بتسجيل التعادل والهدف الثاني لفريقه الصفا، وضاعف دانيلو أسبريا النتيجة بالهدف الثالث.
بهذا الفوز، ضاعف الصفا رصيده الى 21 نقطة بالمركز العاشر، وبقي الجبلين عند رصيده 22 نقطة بالمركز الثامن.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) January 10, 2025