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وزير الخارجية ومفوض”الأونروا” يبحثان التعاون

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1446 هـ       9 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض أمس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الأونروا” فيليب لازاريني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة ووكالة الأمم المتحدة “الأونروا”، ومناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وتلقى سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا أمس، من معالي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي.
وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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