وزير الخارجية ومفوض”الأونروا” يبحثان التعاون

الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض أمس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الأونروا” فيليب لازاريني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة ووكالة الأمم المتحدة “الأونروا”، ومناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وتلقى سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا أمس، من معالي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي.

وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.