تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

البلاد – الرياض

اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” سدايا”، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك سعود، الدورة الأولى من برنامج تمكين القطاع الصحي في البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي أقيم على مدى 3 أيام بمقر المدينة الطبية بالجامعة، بمشاركة 100 ممارس صحي من المدينة.

وركّزت الدورة على تمكين المشاركين من التعامل مع البيانات؛ وفق أحدث أساليب ومهارات تحليل وإدارة البيانات، حيث أجروا خلال البرنامج العديد من التطبيقات العملية المتخصصة، التي تعزز من فعالية الأعمال في القطاع الصحي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي عبر مختلف أدواته وتطبيقاته، التي تخدم القطاع الصحي وترتقي بخدماته.

وتلقّى المشاركون العديد من المعارف في علم البيانات لتطوير أدائهم في تحسين الرعاية الطبية ودعم اتخاذهم للقرارات استنادًا إلى البيانات الطبية، كما أجرى المشاركون عددًا من التطبيقات العملية لاستخلاص الرؤى والتنبؤات؛ بما يعزز القدرات على اتخاذ القرارات، ما يدعم تجويد العمل اليومي في القطاع.