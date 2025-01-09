البلاد – العلا

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وأكاديمية “دونهوانغ” الصينية شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي والتراثي بين المملكة والصين.

وبموجب الشراكة تتولى أكاديمية دونهوانغ إدارة كهوف “موغاو”، وهي مجمع يضم 735 كهفًا بوذيًا في مقاطعة “قانسو”، تم تصنيفه موقعًا للتراث العالمي لليونسكو في عام 1987، وتشتهر كهوف موغاو بجدارياتها ومنحوتاتها التي تعكس تلاقي الثقافات على طول طريق الحرير القديم.

وتهدف الشراكة إلى توحيد الجهود بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وأكاديمية دونهوانغ للحفاظ على تراث وتقاليد المحافظة، وقد نالت الأكاديمية إشادة دولية من قبل اليونسكو والبنك الدولي والحكومة الصينية تقديرًا لجهودها في الحفاظ على كهوف موغاو.

وستسهم الشراكة في تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية في غرب الصين والعُلا، بالإضافة إلى تنظيم معارض أكاديمية وبرامج تبادل للموظفين والعلماء.

وفي تعليقها على الشراكة،

وقالت نائب رئيس الشراكات الإستراتيجية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: سيلفيا باربون، “لطالما جمعت بين السعودية والصين علاقة تاريخية عميقة، تجاوزت المسافات واختلاف الفترات الزمنية، لتربط بين الشعوب والأماكن، واليوم نواصل تعزيز هذه الروابط من خلال تعاوننا المثمر مع المؤسسات الرائدة والوجهات الحاضنة لأبرز المعالم التاريخية في العالم”.

وتأتي هذه الشراكة عقب انطلاق معرض السفر السعودي الذي نظمته الهيئة السعودية للسياحة، حيث تميزت العُلا بمشاركة لافتة من خلال جناح مميز في حديقة ‘تيان تان’ بالعاصمة الصينية بكين، والذي سلّط الضوء على التراث الطبيعي والثقافي الغني للعُلا.