«الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»

البلاد – الرياض

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مسابقة “عدسة وحرفة”، وهي مسابقةٌ افتراضية تُركّز على توثيق الحِرف اليدوية، من خلال إنتاج فيديو قصير يستعرض الحِرفة، ومراحل ممارستها، وكيف تُمثّل جزءًا من الهوية الثقافية السعودية.

ويأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة عام الحِرف اليدوية 2025، التي تحتفي بهذا العنصر الثقافي؛ باعتباره أحد مكونات الهوية الثقافية السعودية. وتستهدف المسابقة ممارسي الحِرف اليدوية في المملكة، وصُنّاع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتحفيزهم على إنتاج محتوى مرئي يوثّق التراث الحِرفي السعودي، ويُسهم في تعزيز حضور الحِرف اليدوية في وسائل الإعلام، إلى جانب خلق محتوى ملهمٍ يُستخدم في التوعية لعام الحِرف اليدوية، بحيث يستعرض المشارك في المسابقة حِرفته اليدوية عن طريق مقطع فيديو قصير مدته (30 ثانية) في مختلف أنواع الحِرف اليدوية؛ ومن أبرزها المشغولات الجلدية، والمعدنية، والخشبية، والفخارية، والمشغولات المطرّزة، والنسيجية، بالإضافة إلى مشغولات النخيل، والبناء التقليدي، والتجليد والتذهيب، والحُلي والمجوهرات، فضلًا عن الحِرف اليدوية الداعمة.