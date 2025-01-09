اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية

البلاد – المدينة المنورة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ، بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – للمنظومة العدلية لإرساء مبادئ العدل وتعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها المرافق العدلية لجميع المستفيدين؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الشيخ سليمان العبيد، وجرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المحكمة الإدارية، ودورها في تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وضمان حقوق جميع الأطراف.

كما استقبل الأمير سلمان بن سلطان في مكتبه، مدير معهد ريادة الأعمال بالمدينة المنورة، عبدالرحمن الزهراني، يرافقه عدد من رواد ورائدات الأعمال، حيث اطّلع على تقرير شامل لإنجازات المعهد وإسهاماته في توفير بيئة محفزة للابتكار والنمو، وتمكين رواد الأعمال، كما استمع إلى عدد من قصص النجاح التي رواها رواد ورائدات الأعمال، معربًا عن تقديره لجهود المعهد في تمكين الشباب وتحفيزهم على الإبداع.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعم المشروعات الناشئة؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لتطوير بيئة ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.