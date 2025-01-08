لفت أنظار زوار مهرجان” حرفة”.. صناعة الفخار.. فنّ وإبداع تراثي

البلاد – حائل

لفت ركن صناعة الفخار ضمن أركان فعاليات مهرجان” حرفة” التي تنظمه إمارة منطقة حائل لعام الحرف اليدوية 2025م، المقام في قصر القشلة، أنظار الحضور والمهتمين في حرفة تشكيل الفخار؛ كونها جزءًا من الإرث القديم.

وأوضحت الفنانة التشكيلية بشاير العتيبي، أنها بدأت في حرفة صناعة وتشكيل الفخار منذ 3 سنوات؛ حيث وجدتها من الحرف المميزة، مستعرضة صناعة الفخار، وطريقة تشكيل الفخار يدويًّا؛ لتكوين الشّكل المطلوب أمام الزوار.

وأفادت بأن الطين يستخدم مادةً أساسيةً في صناعة الفخار، مع الأخذ في الاعتبار أن الطين مادة يسهل تطويعها بأشكال مُتعدّدة بطريقة عملية وجميلة، كما يمكن أيضًا تشكيل الفخار باستخدام القوالب الجاهزة التّي تسهل العمل، ويتم وضع الأعمال الفخارية في النار؛ لتصبح أكثر صلابة وقوة، مبينة أن تجربتها في مهرجان “حرفة” ساعدها على عرض مواهبها في مجال الحرف.