الرياضة

في صحراء المملكة.. 618 إعلاميًا ينقلون أحداث رالي داكار السعودية 2025

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1446 هـ       8 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد- جدة
في المملكةِ العربية السعودية، يتوافد الزوار من كل حدبٍ وصوبٍ، وكلٌّ له هدفٌ يسعى للوصول إليه.. وفي رالي داكار السعودية، يعيشُ الإعلاميون قصةً مختلفةً ومليئةً بالإثارة، من خلالِ التنقل بين المدن والمحافظات، واستكشاف التضاريس المتنوعة، ونقل تلك المشاهد إلى العالم.

 

128 وسيلةً إعلاميةً سخَّرت إمكاناتها لنقل أحداث وتفاصيل رالي داكار السعودية بنسختهِ السادسة، مثبتينَ بذلك أنَّ الرالي يعدُّ وجهةً مثاليةً لعشاق رياضة المحركات، حيثُ يقوم بتغطية هذا الحدث العالمي 618 شخصًا، ينتمون إلى 48 جنسية.

 

الأدوار الإعلامية التي يقوم بها أولئك الأشخاص؛ لإبقاء العالم على اطلاعٍ مستمرٍ بكل ما يحدث من تفاصيل، تعدُّ متنوعة؛ إذ يتواجد 228 صحفيًا ومصورًا، و160 مذيعًا تلفزيونيًا معتمدًا، إضافةً إلى 150 عضوًا يعملون ضمنَ طواقم الإنتاج التلفزيوني، و87 ممثلًا من الصحافة والراديو والمنصات الرقمية ووكالات التصوير، بالإضافة إلى 41 وسيلةً إعلاميةً تلفزيونيةً تقوم بتغطية الحدث بصورةٍ مباشرة، ساهمت جهودهم في إيصال المعاني السامية في المجتمع السعودي، والمبنية على الترحاب، وكرم الضيافة، والمساعدة، والروح الإنسانية؛ إضافةً إلى المثابرة والمغامرة، والتي تُميّز الرالي، وتعطيه مساحةً كبرى ليصبحَ حديث العالم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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