في صحراء المملكة.. 618 إعلاميًا ينقلون أحداث رالي داكار السعودية 2025

128 وسيلةً إعلاميةً سخَّرت إمكاناتها لنقل أحداث وتفاصيل رالي داكار السعودية بنسختهِ السادسة، مثبتينَ بذلك أنَّ الرالي يعدُّ وجهةً مثاليةً لعشاق رياضة المحركات، حيثُ يقوم بتغطية هذا الحدث العالمي 618 شخصًا، ينتمون إلى 48 جنسية.

الأدوار الإعلامية التي يقوم بها أولئك الأشخاص؛ لإبقاء العالم على اطلاعٍ مستمرٍ بكل ما يحدث من تفاصيل، تعدُّ متنوعة؛ إذ يتواجد 228 صحفيًا ومصورًا، و160 مذيعًا تلفزيونيًا معتمدًا، إضافةً إلى 150 عضوًا يعملون ضمنَ طواقم الإنتاج التلفزيوني، و87 ممثلًا من الصحافة والراديو والمنصات الرقمية ووكالات التصوير، بالإضافة إلى 41 وسيلةً إعلاميةً تلفزيونيةً تقوم بتغطية الحدث بصورةٍ مباشرة، ساهمت جهودهم في إيصال المعاني السامية في المجتمع السعودي، والمبنية على الترحاب، وكرم الضيافة، والمساعدة، والروح الإنسانية؛ إضافةً إلى المثابرة والمغامرة، والتي تُميّز الرالي، وتعطيه مساحةً كبرى ليصبحَ حديث العالم.