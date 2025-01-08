في المؤتمر الصحفي للقاء ريال مدريد وريال مايوركا| أنشيلوتي: نطمح لتحقيق اللقب

أراساتي: جاهزون للتحدي وسنقاتل من أجل جماهيرنا

جدة – بدر النهدي

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، خلال تصريحاته قبل المواجهة المرتقبة، أمام ريال مايوركا غداً الخميس، أن فريقه جاهز لخوض اللقاء بعد تحضيرات مكثفة واستعدادات شاملة، مشددًا على أهمية القتال وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق اللقب.

وقال أنشيلوتي: “سعداء بوجودنا هنا في المملكة، لدينا تكتيك واضح ولن نقوم بتغييره، علينا أن نكون في أفضل حالاتنا البدنية والذهنية والنفسية؛ لنؤدي بشكل جدي ونحقق النجاح”.

وأشاد المدرب بفريق مايوركا، قائلاً: “مايوركا فريق ممتاز، يتمتع بدافع دائم لتحقيق النتائج الإيجابية، هم جيدون في الجانبين الهجومي والدفاعي، مما يجعل المواجهة تحمل تحديًا كبيرًا”.

وفيما يخص احتمالات المباراة، أضاف أنشيلوتي: “هدفنا هو الفوز، ولكن في حال عدم تحقيق ذلك خلال الوقت الأصلي، سنكون مستعدين لركلات الترجيح التي ستحسم النتيجة النهائية”.

من جهته، أعرب لوكاس فازكيز، قائد فريق ريال مدريد، عن حماسه الكبير للمواجهة المرتقبة، مؤكدًا أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز في المباراة الصعبة المقبلة.

وقال فازكيز: “ستكون مباراة صعبة، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا بكل تأكيد، شرف كبير أن أكون أحد قادة الفريق، فهذا بمثابة حلم تحقق بالنسبة لي”.

وأضاف: “نأتي إلى هذه المباراة بكل حماس وقوة، كانت السنة الماضية مميزة، ونتطلع إلى أن تكون هذه السنة مليئة بالإنجازات والنجاحات”.

هذا، وأكد المدير الفني لريال مايوركا جاغوبا أراساتي، أن فريقه مستعد لتقديم أداء قوي أمام ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق يهدف لتحقيق لقب السوبر لإسعاد الجماهير.

وقال أراساتي: “سنحاول غدًا تقديم مباراة قوية، والوصول إلى هدفنا المنشود، لدينا فرصة كبيرة أمامنا، ولقب السوبر مهم جدًا، وسيكون أمرًا رائعًا إذا نجحنا في تحقيقه”.

وأضاف: “مواجهة ريال مدريد تمثل اختبارًا كبيرًا بالنسبة لنا، لذا علينا التركيز بشكل كامل خلال المباراة”.

واختتم أراساتي حديثه قائلاً: “نعمل على إسعاد جماهيرنا المتواجدة هنا وفي إسبانيا. تحقيق اللقب سيكون من أجلهم، وسنقاتل لتحقيق هذا الحلم”.

من جانبه، أكد أنتونيو راييّو، قائد فريق مايوركا، أن الفريق استغل الفترة الماضية للاستعداد بأفضل شكل ممكن لخوض البطولة، مشيرًا إلى أهمية المباراة المقبلة أمام ريال مدريد.

وقال راييّو: “لقد انتهزنا الفترة الماضية للاستعداد بأفضل صورة ممكنة، المباراة المقبلة مهمة جدًا وصعبة، فنحن سنواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد، مما يتطلب تركيزًا عاليًا منا”.

وتطرق إلى تأثير الجماهير، قائلاً: “بلا شك، وجود جماهير أكبر لريال مدريد وأقل بالنسبة لنا هو عامل مؤثر، لكننا سنبذل كل جهدنا في الملعب”.

وأضاف: “تم استقبالنا بطريقة رائعة هنا، وفوجئنا بالضيافة والورود، نشكر السعودية على هذا الترحيب، ونتمنى أن نحظى بفرصة لاستكشاف هذه المدينة الجميلة”.