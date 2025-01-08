انطلاق منافسات التجمع الثالث لدوري البلياردو للناشئين غدًا بالرياض

الدمام-البلاد

تنطلق يوم غد الخميس منافسات التجمع الثالث للبلياردو للناشئين والتجمع الثاني للبلياردو للأشبال والبرعم المشترك والذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض يومي الخميس والجمعة بمشاركة 12 ناديا هي ” الفتح ، الشباب ،الاتفاق ، القادسية ،قفار ، الشرق ، العيون ،الحريق ، أبها ، الصفا ، الطائي ، العلا ”.

بينما تقام منافسات التجمع الرابع للدوري المشترك يومي الجمعة والسبت على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض بمشاركة 16 ناديا هي أندية ” الفتح ، الشباب ، الاتفاق ، القادسية ، الشعلة ، العلا ، عكاظ ، السروات ، العربي ، الشرق ، أبها ، الانتصار ، الوطني ، الطائي ، الصفا ، الحريق “.

وكان نادي الفتح تصدر الترتيب العام للأندية بـ 23 نقطة في ختام التجمع الثالث للدوري وحل نادي القادسية في المركز الثاني بـ 21 نقطة ونادي الطائي ثالثاً بجانب نادي العلا الرابع بـ 19 نقطة.

وقد أوضح رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري ان المنافسة قويه بين الأندية في الدوري، وسيشهد التجمع الرابع للدوري المشترك ختام الدور الاول من الدوري؛ بحيث تستكمل مرحلة الإياب وتقام الجولة الاولى من الدور الثاني.