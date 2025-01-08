القادسية بطلًا لـ “طواف الأندية السعودية 2025”

الدمام-البلاد

حقق فريق القادسية للدراجات (رجال) المركز الأول وكأس بطولة طواف الأندية السعودية 2025، التي اختتمت منافساتها في أبها.

كما حل الدراج أسامة خافي في المركز الرابع في سباق فئة الفردي.

من جهته، أبدى مدرب فريق القادسية للدراجات يحيى حمدي، سعادته الغامرة بتتويج الفريق القدساوي بلقب بطولة طواف الأندية السعودية، مؤكدًا أحقية وجدارة الفريق بالمركز الأول، إثر المنافسة الشرسة التي شهدتها البطولة على مدى خمسة أيام.

وقال حمدي: الحمدلله على هذا التتويج المستحق، الذي جاء بعد عناء وعزيمة وإصرار اللاعبين والجهازين الفني والاداري لإحراز اللقب وسط منافسة قوية بين الفرق المشاركة في البطولة التي كانت على ست مراحل ومسافات مختلفة (20، 60، 100، 130، 90، 25 كيلو مترا)، المرحلة الأولى استهلها الفريق بالمركز الثاني، والمرحلة الثانية في المركز الثالث، والمرحلتان الثالثة والرابعة في المركز الثاني، والمرحلة الخامسة في المركز الأول، والمرحلة السادسة في المركز السادس، حيث كانت الحصيلة النهائية للترتيب العام المركز الأول.