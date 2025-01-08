الرياضة الفتح يتعاقد مع الأرجنتيني فارغاس حتى 2026

الدمام-البلاد

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني ماتياس فارغاس في صفقة تمتد لمدة عام ونصف حتى نهاية عام 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود النادي لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وينضم فارغاس إلى الفريق قادمًا من نادي قوانغتشو الصيني، حيث يتمتع بمهارات فنية استثنائية وخبرة واسعة اكتسبها من مسيرته في الدوري الأرجنتيني والدوريات الأوروبية. وعبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى النادي الفتحاوي، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه ليكون إضافة قوية للفريق، والعمل مع زملائه لتحقيق النجاحات والإنجازات في المرحلة المقبلة.