الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025

جدة : البلاد

يشارك المتسابقان السعوديان، سائق الرالي طارق الرماح والدراج عبدالحليم المغيرة، في النسخة الـ47 من رالي داكار السعودية 2025، الذي يُعد الحدث الأبرز في رياضة المحركات. وتعد هذه المشاركة السادسة على التوالي التي تستضيفها المملكة، بمشاركة أكثر من 800 رياضي من 70 دولة حول العالم.

ومن المتوقع أن يقدم المتسابقان أداءً مميزًا في هذا الحدث العالمي، الذي يمتد عبر مسافات واسعة في صحراء المملكة بعد حصولهم على رعاية أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف، والتي بدورها أشادت بجهود المتسابقين في تمثيل الوطن، مشيرةً إلى أن مشاركتهما في رالي داكار تعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها الشباب السعودي ويعكس التطور المستمر لرياضة الراليات في المملكة، مما يعزز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية.

وبهذه المناسبة، علق المهندس سامر بن عبدالعزيز الحقيل، الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين في لوبريف، قائلًا: “نحن فخورون بدعمنا لرياضة السيارات في المملكة، وخاصة في حدث عالمي مثل رالي داكار. نحن نؤمن أن هذا الدعم لا يعزز فقط مستوى المنافسة، بل أيضًا يسلط الضوء على المواهب السعودية ويدفعها نحو العالمية.“

وتأتي رعاية لوبريف، التي تعد واحدة من أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الوحيد لزيوت الأساس عالية الأداء في المملكة في إطار استراتيجيتها لدعم المواهب السعودية ، وتعزيز حضور المملكة في المحافل الرياضية العالمية.

ويخوض “الرماح”، سائق الرالي السعودي، المنافسة على متن شاحنة فولفو المصنفة ضمن فئة (T5)، حيث سيقطع مسافة تقدر بأكثر من 8 آلاف كيلومتر عبر عدة مناطق في صحاري المملكة، ليكمل مسيرة المشاركات والنتائج المشرفة التي حققها مؤخرًا، وأهلته للمشاركة في رالي داكار الشهير.

كما يشارك “المغيرة” الدراج السعودي في فئة الدراجات النارية (bike) على متن دراجة كوف 450 من كيه تي إم، ساعيًا لتحقيق المراكز الأولى ضمن فئته في رالي داكار، وتقديم أداء متميز يعكس عزيمته وإصراره في أحد أصعب السباقات في العالم.