مدرب ميلان كونسيساو: سنلعب بشراسة أمام يوفنتوس

أكد سيرجيو كونسيساو مدرب فريق ميلان، أنه وجد فريقا يريد أن يتطور منذ انضمامه له مؤخراً، مشيرا إلى أن هناك أشياء طلبها من اللاعبين، ويجب عليهم أن يقدموا عملاً ذا جودة عالية، ليكونوا على أعلى درجات المنافسة.
وقال كونسيساو في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة يوفنتوس في نصف نهائي السوبر الإيطالي: “كل مباراة تختلف عن الأخرى، كنت بحاجة لمزيد من الوقت للتحضير، وأعلم أن هناك إصابات لدى بعض اللاعبين، لكن هذه ليست أعذار، ويجب أن نبذل المزيد من الجهد للفوز”.
وأضاف: “يوفنتوس لديه لاعبون شباب ذوي جودة عالية، وفريق يكافح استقبل أقل عدد من الأهداف في الدوري، لذلك نخطط كيف نتمكن من تجاوز دفاعهم، ويجب أن نلعب بشراسة”.
وتابع: “لا توجد مشاعر خاصة بمواجهة ابني، وأنا لم أنم جيداً في الساعات الماضية لأنني أعاني بعض الأمور الصحية”.
وواصل: “لم أتحدث عن العمل في الميركاتو الشتوي حتى الآن، لا أريد أن أستبق الأحداث، المدرب السابق فونسيكا رجل عظيم له كل الاحترام، ودعناه بحفاوة بعد مغادرته”.
وأتم: أنا لست ساحراً، أعمل كل يوم مع اللاعبين لتحسين الفريق، ونتطلع لحصد النتائج في شهر مايو، و أعتقد أن الملعب سيكون ممتلئاً بالجماهير، نحن فريق معروف، ولدينا الموهبة والإصرار”.
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