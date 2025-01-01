كرة المناورة في السعودية.. قفزات كبرى ونجاحات متتالية في 2024

البلاد- جدة

حققت رياضة كرة المناورة في المملكة قفزات كبيرة خلال عام 2024، وذلك بجهود كبيرة من صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة وفريق عمله .

واستهدف الاتحاد السعودي لكرة المناورة منذ تأسيسه قبل سنوات قلائل، التعريف باللعبة من أجل توسيع قاعدة ممارستها في المملكة واكتشاف مواهب جديدة في اللعبة تكون نواة للمنتخبات وطنية، وهي الأهداف التي حققت نجاحات كبرى خلال عام 2024 الذي يمثل انطلاقة جديدة لكرة المناورة في المملكة.

وانطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، في استراتيجيته خلال عام 2024 عبر العديد من المحاور التي استهدف من خلالها توسيع قاعدة المشاركة فضلًا عن تعزيز مشاركته المجتمعية بما يساهم في جذب المزيد من الراغبين في ممارسة الرياضة التي لاقت اهتمام الكثير من الشباب والشابات والناشئين من الجنسين، وهو ما عكسته البطولات التي أقامها الاتحاد السعودي للعبة في عدة مناطق بالمملكة.

وخلال عام 2024، شهدت مدن الرياض، جدة والدمام نشاطًا كبيرًا من جانب الاتحاد السعودي لكرة المناورة من أجل توسيع قاعدة المشاركة وذلك عبر إقامة بطولات متنوعة لجميع الفئات “سيدات – رجال – ناشئين تحت 16 عامًا”.

ووصل عدد البطولات التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة المناورة خلال العام المنقضي 19 بطولة شارك خلالها أكثر من 1000 لاعب بينهم 936 لاعب و111 لاعبة.

وحرص الاتحاد السعودي لكرة المناورة على صقل مهارات المدربين من أجل تكوين جيل مميز من المدربين، جنبًا إلى جنب مع تكوين نواة للاعبين في مختلف المنتخبات بفئاتها السنية المختلفة، حيث استفاد خلال العام 75 مدربًا من دورات فنية تدريبية متخصصة أقامها الاتحاد وسخّر خلال كافة الإمكانات لتحقيق الأهداف المرجوة.







* شهادات عالمية

تتويجًا لهذه الجهود، حصد الاتحاد السعودي لكرة المناورة أكثر من شهادة عالمية خلال عام 2024، حيث حصل الاتحاد السعودي حصل على الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفات إدارة الجودة “آيزو 9001″، وهو ما يمثل تتويجًا لجهوده في اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجال إدارة الجودة والحوكمة المؤسسية.

كما حصل الاتحاد السعودي لكرة المناورة على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2023 من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل Great Place To work Certified.

وتعد هذه الشهادة واحدة من أكثر شهادات التقييم موثوقية بالعالم بعد تطوير نموذجها على مدى ثلاثون عامًا من البحث في مجال التميز في بيئة العمل إلى جانب أفضل الممارسات العالمية في كبرى الشركات.

* شراكات ناجحة

شهد عام 2024 نشاط مكثف من الاتحاد السعودي لكرة المناورة، وبجهود ودعم من صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، أبرم الاتحاد العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون المميزة، والتي تصب جميعها في صالح تحقيق أهداف الاتحاد السعودي لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز الدور المجتمعي للاتحاد.

ووقع الاتحاد السعودي اتفاقية مع مدارس دار الفكر في جدة والتي تهدف إلى نشر اللعبة بين معلمي التربية البدنية والطلاب وتدريبهم على ممارسة تلك الرياضة.

كما وقّع الاتحاد السعودي لكرة المناورة، اتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، والتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة المناورة في العمل مع كافة الهيئات والجهات في المملكة بما يخدم نشر اللعبة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030 على مستوى القطاع الرياضي من خلال تعزيز ممارسة النشاط الرياضي ونشره في المجتمع.

وعقد الاتحاد السعودي لكرة المناورة العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات من بينها شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وشركة OvaPac – جرين رؤيا”، وTHE FROST، وتطبيق FOOD FITNESS، وشركة السعودية للقهوة ELIXER BUNN وغيرها.

* رؤية نحو المستقبل

يتطلع الاتحاد السعودي لكرة المناورة في عام 2025 إلى مواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات بما يساهم في تعزيز مكانة اللعبة في المجتمع السعودي والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 على مستوى الارتقاء بالمجتمع رياضيًا ومواصلة الجهود من أجل تكوين منتخبات قادرة على ترسيخ مكانة المملكة كقوة رياضية رائدة.