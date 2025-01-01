في الرياض.. 4 فرق تسعى للتتويج بكأس السوبر الإيطالي في نسخته الـ37

البلاد- جدة تنطلق غداً الخميس منافسات بطولة السوبر الإيطالي في نسخته الـ(37)، التي تستضيفها المملكة للمرة الخامسة على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، وتستمر حتى الـ6 من الشهر ذاته، وبتنظيم وزارة الرياضة، ووسط حضور جماهيري وإعلامي محلي ودولي كبير يتوقع وجوده للاستمتاع وتغطية الحدث. وتشهد النسخة الـ37 من كأس السوبر الإيطالي مشاركة أربعة فرق، تتمثل بـ: إنتر ميلان “بطل الدوري الإيطالي” وإيه سي ميلان “وصيف النسخة الماضية من الدوري” ويوفنتوس “بطل كأس إيطاليا” وأتالانتا “وصيف بطل الكأس”، على أن تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب.

ويدشّن إنتر ميلان مواجهات الدور نصف النهائي عندما يلعب ضد أتالانتا غدًا، على أن يواجه إيه سي ميلان نظيره يوفنتوس بعد غدٍ الجمعة، في ختام دور الأربعة، فيما تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل 6 يناير .