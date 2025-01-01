الإقتصاد

استدعاء أكثر من 28 ألف مركبة فورد (Explorer)

صحيفة البلادaccess_time2 / رجب / 1446 هـ       1 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض  : البلاد

 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 28,806 مركبات فورد ” Explorer ” موديل 2011 – 2019، لوجود خلل في تثبيت الأغطية الجانبية الخارجية لدعامات الزجاج الأمامي، قد يؤدي إلى انفصالها عن المركبة مما يشكل خطرًا على مرتادي الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث.

 وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيلين المحليين شركة توكيلات الجزيرة على الرقم المجاني (8007492222)، وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001240218) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

 ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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