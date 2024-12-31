شركة الدرعية تعزز تحولها الرقمي باستخدام حلول SAP السحابية المتقدمة

الدرعية : البلاد

أعلنت شركة الدرعية بالتعاون مع شركة SAP عن نجاحها في تنفيذ حلول SAP Private Cloud ، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا في مسيرتها للتحول الرقمي ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والمقيمين والشركاء والموظفين في الدرعية بشكل كبير.

وأكدت أنه بفضل دمج تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، ستتمكن شركة الدرعية من إدارة عملياتها على نطاق واسع، بدءًا من التخطيط المالي وصولًا إلى إدارة الموارد البشرية، وستساعد هذه الحلول على توفير رؤى تحليلية قيمة تساعد على اتخاذ قرارات إستراتيجية أكثر دقة ومرونة، وتبسيط وأتمتة العمليات.

ويعزز التحول الشامل المدعوم من SAP البنية التحتية القوية لمشروع الدرعية التاريخي الذي يُعد أحد أكبر المشاريع التطويرية الحضرية في المملكة، من خلال مواكبة أحدث تقنيات المستقبل.

وتتضمن الحلول المبتكرة الجديدة التي اعتمدتها شركة الدرعية إصدار( SAP ERP Private cloud solution) لتخطيط موارد المؤسسة، الذي يُأمن تسريع انتقال إجراءات الأعمال الأساسية إلى السحابة، التي تشمل الأصول العقارية للمشروع، إلى جانب اعتماد SAP SuccessFactors لإدارة الموارد البشرية، وSAP Ariba لحلول المشتريات، إضافة إلى منصة الابتكار SAP Business Technology، مما يتيح تحسين تطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتخطيط والتحليلات والتكامل والأتمتة.

وتواصل شركة الدرعية تبني نهج الرقمنة وتعزيز قدراتها على إدارة نطاق واسع من مشاريعها بشكل فعّال ومبتكر, ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول الرقمي في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى العالم، حيث سيوفر تجربة زائر أكثر ثراءً، ويسهل إدارة المشروع الضخم بكفاءة عالية، كما سيعزز من قدرة الدرعية على مواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.