الإقتصاد

استدعاء أكثر من 9800 سيارة كيا (Cato) لخلل خطير

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1446 هـ      31 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 9,898 سيارة كيا (Cato)، موديل 2021 – 2024، لوجود خلل في آلية التحذير لنظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) قد يؤدي إلى عدم إرسال تحذير في لوحة العدادات مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

 وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة الجبر التجارية على الرقم المجاني (8004400100)، والشركة الأهلية للتسويق على الرقم المجاني (8001010010) لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

 ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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