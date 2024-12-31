شاهد| منتخب عمان إلى نهائي «خليجي 26»

البلاد- جدة
حسم المنتخب العماني بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 26»، بعدما تغلب على شقيقه الأخضر السعودي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك، في نصف نهائي البطولة المقامة حاليًا في الكويت.
وينتظر منتخب عمان الفائز من مواجهة الكويت والبحرين في نصف النهائي الآخر، في نهائي كأس الخليج في مهمة البحث عن اللقب الغائب منذ 15 عامًا.
دخل المنتخب السعودي المباراة بقوة؛ بحثًا عن هدف مبكر يربك حسابات الأحمر العماني، وفي مشهد لا يُصدق، أهدر مروان الصحفي فرصة محققة عند الدقيقة 25، بعد هجمة مرتدة خاطفة في غفلة من دفاع عمان انفرد على إثرها عبدالله الحمدان، قبل أن يمرر عرضية رائعة إلى مروان الصحفي أمام المرمى الخالي، فأضاعها وسط دهشة الجميع.
وحملت الدقيقة 35 نقطة تحول جوهرية في الموقعة الخليجية المثيرة، بعدما تحصل المنذر العلوي على بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل متهور على قدم سالم الدوسري. وكاد منتخب عمان أن يخطف هدف التقدم عند الدقيقة 39، رغم النقص العددي
حاول المنتخب السعودي استثمار النقص العددي في صفوف منتخب عمان مع بدايات الشوط الثاني، وفي الدقيقة 62، ألغى الفار هدف عبدالله الحمدان بداعي التسلل.
الرد العماني جاء قاسيًا على سيل الفرص المهدرة من لاعبي الأخضر، ومن ضربة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء عند الدقيقة 74، سدد أرشد العلوي كرة ماكرة من تحت أقدام الحائط لتمر على يمين الحارس محمد العويس.
صدمة هدف العلوي أربك حسابات الأخضر، ليباغت منتخب عمان الجميع مجددًا ومن هجمة نموذجية مرر عبدالرحمن المشيفري كرة رائعة عند الدقيقة 85، إلى القادم من الخلف علي البوسعيدي، الذي بصم على الهدف الثاني الأحمر.
هاجم منتخبنا الوطني بشدة رغم الهدفين، وبالفعل قلص محمد كنو النتيجة في الدقيقة 87. وفي خضم بحث لاعبي الأخضر عن هدف التعديل، تلقى عبدالإله هوساوي بطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، بعد دخوله العنيف على قدم المهاجم العماني عصام الصبحي؛ ليطلق بعدها الحكم التركي خليل أوموت ميلر، صافرة نهاية اللقاء المثير؛ بتأهل منتخب عمان إلى نهائي خليجي 26، الذي سيقام السبت المقبل.
هدف |
أرشد العلوي يضع المنتخب العماني في المقدمة ويحرز اول الأهداف في الدقيقة 74
عمان 1-0 السعودية#كأس_الخليج || #خليجي_زين26 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Ro3OwFTKye
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 31, 2024
هدف |
علي البوسعيدي يحرز الهدف الثاني للمنتخب العماني #كأس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/FQbPPloHxq
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 31, 2024
هدف |
محمد كنو يحرز هدف تقليص الفارق للمنتخب السعودي في الدقيقة 87 #كأس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/sKwl2R1SJS
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 31, 2024