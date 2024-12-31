المسلم: الإعلام الخليجي دوره كبير في نقل الأحداث الرياضية

الغدير الطيار

رحب مدير المجلس الآسيوي الكابتن حسين المسلم، بضيوف الكويت في بطولة “خليجي زين 26” والتي تختتم السبت المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي، مؤكداً ان الكويت تحتضن دائما الأخوة الأشقاء من دول الخليج في مثل هذا الاستحقاق الرياضي.

جاء ذلك خلال استقبال المسلم بمقر المجلس الأولمبي الآسيوي، وفداً من الإعلاميين والصحفيين الخليجيين، على هامش بطولة الخليج، مرحباً بهم في المجلس الاولمبي الآسيوي.

وأضاف المسلم: بطولات الخليج لها طعم خاص حيث تجمع الاخوة الخليجيين، في جو اخوي وحبي وتنافسي، وفي أجواء تشجيعية راقية بين الجماهير التي زحفت لمساندة منتخباتها، في ظل التنظيم الأكثر من رائع من قبل اللجنة المنظمة التي وفرت للمنتخبات الخليجية والجماهير كل ما تحتاج.

وأكد المسلم، ان الإعلام الخليجي، له دور كبير في نقل الاحداث الرياضية، إلا ان تركيزهم دائم على الدورات الخليجية، وعليه متابعة الدورات الآسيوية والعالمية بشكل أكثر، وهو ما سيطور هذا المجال بصورة أفضل.

وتابع: ستنظم المملكة العربية السعودية ثلاث ألعاب آسيوية مهمة؛ وهي دورة الألعاب للفنون القتالية بالصالات في 2027 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية في “تروجينا” 2029 واخيراً دورة الألعاب الآسيوية “الأسياد” 2034.

وأشار إلى ان أهم ما في هذه الملفات هي تجهيز البنية التحتية والمدن، ونحتاج “الإرث” بعد الدورة واستفادة المجتمع والرياضيون من هذه الاستضافات، منوها، إلى أن الألعاب الشتوية، ستكون تحدىا كبيرا، وشيئا مميزا للمملكة والمنطقة بشكل عام وللسياحة الشتوية.