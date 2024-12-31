إعلان نتائج المسح الاقتصادي في المملكة لعام 2023م

البلاد ــ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة المسح الاقتصادي الشامل 2023م في المملكة، وتضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسة، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال.

وأظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشامل للعام 2023م، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 5،292 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2،165 مليار ريال سعودي، كما بلغت تعويضات المشتغلين في القطاع 544.7 مليار ريال سعودي, مشيرة إلى أن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع بلغت 867.8 مليار ريال سعودي.

وتسهم نتائج المسح الاقتصادي الشامل في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، وتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية.

يذكر أن المسح الاقتصادي الشامل يُعد بمثابة قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويُسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلًا عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.