بدء أعمال السجل العقاري لـ (28) حيًا بمنطقة مكة المكرمة

الرياض : البلاد

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (19.239) قطعة عقارية في (28) حيًا بمنطقة مكة المكرمة ابتداءً من 19 يناير 2025م، وحتى نهاية يوم 24 أبريل 2025م.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل أجزاءً من الأحياء التالية بمكة المكرمة: (حي الصفوة، حي دار السلام، حي النسيم، حي الشميسي، حي التروية، حي الراشدية، حي الكوثر، حي طيبة، حي عين شمس، حي الحطيم، حي العوالي، حي العمرة، حي الشهداء، حي الكعكية، حي جبل النور، حي العمرة، حي الجامعة، حي الضيافة، حي أحد، حي الراشدية، حي الحمراء، حي الفرقان، حي العسلية، حي وادي جليل، حي جعرانة، حي الصفا، حي الغزيات، حي المقام).

وبينت أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت الهيئة العامة العقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa أو عن طريق مراكز الخدمة، منوهةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل، ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع العقاري؛ حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.