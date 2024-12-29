جمعية وسم تنظم لقاءً توعويًا للممارسين الصحيين حول مرض التصلب المتعدد

البلاد : متابعات

ضمن إطار جهود جمعية وسم في التوعية بمرض التصلب المتعدد، وتحت إشراف وزارة الصحة، نظّمت الجمعية لقاءً توعويًا تحت عنوان “وعيك يصنع الفرق”، بهدف زيادة الوعي لدى الممارسين الصحيين حول مرض التصلب المتعدد، وهو أحد الأمراض المزمنة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

شهد اللقاء مشاركة نخبة من أبرز استشاريي المخ والأعصاب، الذين قدموا محاضرات علمية وتثقيفية تناولت أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج المرض، إضافة إلى مناقشة الأساليب المثلى للتعامل مع المرضى ودعمهم نفسيًا وصحيًا.

افتتحت اللقاء المدير التنفيذي لجمعية وسم، الأستاذة هبة الزهراني، بكلمة رحبت فيها بالحضور، وأعربت عن تقديرها لاهتمام الممارسين الصحيين وحرصهم على تعزيز معرفتهم بمرض التصلب المتعدد. كما استعرضت الأستاذة الزهراني خلال كلمتها دور الجمعية في دعم المصابين بالمرض، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى تحسين جودة حياة المرضى من خلال تقديم خدمات متنوعة، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وتنظيم حملات توعوية، وتوفير برامج تدريبية تهدف إلى تطوير كفاءات العاملين في المجال الصحي.

وسلطت الضوء على أهمية الشراكة بين القطاع الصحي والجمعيات الصحية لتحقيق أهداف مشتركة في التوعية والعلاج. وأكدت أن هذا اللقاء يأتي كجزء من استراتيجية الجمعية لتعزيز الوعي المجتمعي والطبي حول مرض التصلب المتعدد، وتسليط الضوء على احتياجات المصابين وأحدث التطورات العلاجية المتاحة لهم.

وفي ختام كلمتها، دعت الأستاذة الزهراني جميع الحاضرين إلى الاستفادة القصوى من هذا اللقاء والمساهمة في نشر المعرفة المكتسبة، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الجهات الصحية والجمعية يُمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في حياة المرضى وأسرهم.

وأكدت الجمعية أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتطوير الكفاءات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. كما شجعت الممارسين الصحيين على المشاركة الفعّالة في مثل هذه اللقاءات، لما لها من دور في تحسين رعاية مرضى التصلب المتعدد في المملكة.

وأشاد الحاضرون بالمحتوى العلمي المقدم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لدعم المجتمع الطبي وتطوير مهاراته، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.