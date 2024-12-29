36 فرص عقارية بمزاد جواهر قرطبة

جدة : البلاد

تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ، عن إقامة مزاد “جواهر قرطبة” الهجين وذلك يوم الثلاثاء 14/1/2025 حضوريًا الساعة: 03:00 عصرا في قاعة الفريدة بمدينة الرياض وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات من الساعة 03:00 حتى 09:00 مساء.

يطرح المزاد بيع 36 قطعة سكنية بحي قرطبة، تبدأ مساحاتها من 330م2 إلى 1200م2.

حيث تقع على أهم الأحياء الحيوية المميزة كـ حي قرطبة وتتميز بقربها من أبرز المشاريع/الخدمات النوعية بالرياض، بجوار طريق الأمير محمد بن سلمان و جنوب طريق مطار الملك خالد الدولي و واجهة روشن وجامعة الأميرة نورة وبالقرب من طريق الثمامة و الدائري مما يجعلها وجهة مثالية .

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852