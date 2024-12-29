الإقتصاد

36 فرص عقارية بمزاد جواهر قرطبة

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      29 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ، عن إقامة مزاد “جواهر قرطبة” الهجين وذلك يوم الثلاثاء  14/1/2025 حضوريًا  الساعة: 03:00 عصرا في قاعة الفريدة بمدينة الرياض وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات من الساعة 03:00 حتى 09:00 مساء.

يطرح المزاد بيع 36 قطعة سكنية بحي قرطبة، تبدأ مساحاتها من 330م2 إلى 1200م2.

حيث تقع على أهم الأحياء الحيوية المميزة كـ حي قرطبة وتتميز بقربها من أبرز المشاريع/الخدمات النوعية بالرياض،  بجوار طريق الأمير محمد بن سلمان و جنوب طريق مطار الملك خالد الدولي و واجهة روشن وجامعة الأميرة نورة وبالقرب من طريق الثمامة و الدائري مما يجعلها وجهة مثالية .

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية  بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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