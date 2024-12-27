الكويت وعمان الأقرب للتأهل إلى نصف نهائي خليجي 26

البلاد- جدة تدخل بطولة “خليجي زين 26” مرحلة الحسم مساء اليوم، بانطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي، بإقامة مباراتين لمصلحة المجموعة الأولى، حيث يواجه المنتخب الكويتي نظيره القطري في الـ 5:30 مساءً على استاد جابر الأحمد الدولي، وبذات التوقيت يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره العماني على استاد جابر المبارك بنادي الصليبخات.

وتبدو الحظوظ قائمة لجميع المنتخبات الأربعة بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، مع فارق خيارات الفوز والخسارة لديها، حيث يحل “الأزرق” بالمركز الأول بـ 4 نقاط، ويشاركه الصدارة المنتخب العماني بذات الرصيد، فيما يحل المنتخب الإماراتي بالمركز الثالث بنقطة واحدة، ويتبعه القطري بالمركز الرابع بذات الرصيد.