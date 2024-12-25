شاهد| منتخب البحرين يعبر العراق ويتأهل لنصف نهائي خليجي 26

محمود العوضي- جدة
بات المنتخب البحريني أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة خليجي 26، بعد تغلبه على نظيره العراقي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
سجل اللاعب علي مدن هدفي البحرين في الدقيقتين 38، و48،
وبات في رصيد منتخب البحرين 6 نقاط، ما ضمن به الأحمر تأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج.
وينحصر الصراع على البطاقة الثانية بين الأخضر السعودي، ومنتخب العراق في اللقاء الذي سيجمعهما السبت المقبل، فيما تأكدت نهاية مغامرة منتخب اليمن في خليجي 26.
هدددددف!
علي مدن يضع أول الأهداف للبحرين 🇧🇭 في شباك العراق ⚽️🔥
البحرين 1 × 0 العراق#البحرين_العراق#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/61M3ZdgwgL
— SSC (@ssc_sports) December 25, 2024
هدددددف!
علي مدن مجددًا يسجل ثاني أهداف البحرين 🇧🇭⚽️🔥
البحرين 2 × 0 العراق#البحرين_العراق#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/SUbj6qPf68
— SSC (@ssc_sports) December 25, 2024