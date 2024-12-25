الرياضة

شاهد| منتخب البحرين يعبر العراق ويتأهل لنصف نهائي خليجي 26

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      25 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

بات المنتخب البحريني أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة خليجي 26، بعد تغلبه على نظيره العراقي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل اللاعب علي مدن هدفي البحرين في الدقيقتين 38، و48،

وبات في رصيد منتخب البحرين 6 نقاط، ما ضمن به الأحمر تأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج.

وينحصر الصراع على البطاقة الثانية بين الأخضر السعودي، ومنتخب العراق في اللقاء الذي سيجمعهما السبت المقبل، فيما تأكدت نهاية مغامرة منتخب اليمن في خليجي 26.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *