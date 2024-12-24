الرباع الزوري يتوج بذهب آسيا في رفع الأثقال

البلاد- جدة

توج الرباع السعودي محمد الزوري بأول ميدالية ذهبية للأخضر السعودي لرفع الأثقال في منافسات وزن 81 كجم في االنتر بالبطولة الآسيوية للناشئين، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، كما انتزع الميدالية البرونزية في المجموع مسجلاً رقماً قياسياً على مستوى المملكة في فئة الناشئين بالخطف، بعد رفعه 134 كجم، وبالنتر برفعه 172 كجم، وبالمجموع بـ 306 نقاط.

وواصل المنتخب السعودي تألقه وحصده للمزيد من الميداليات الملونة في بطولة آسيا لرفع لرفع الأثقال للناشئين والشباب؛ وذلك بعد تمكن الرباع محمد عيسى الحليو من انتزاع برونزية النتر بمنافسات وزن 73 كجم ببطولة آسيا في فئة الناشئين تحت 17 عامًا.

جاء تحقيق الحليو للإنجاز الآسيوي بعد رفعه 131 كجم بالخطف، و166 كجم بمنافسات النتر، وجمعه 297 نقطة بالمجموع، كانت مؤهلة له بالصعود على منصة التتويج الآسيوي، ليحصد ميدالية برونزية آسيوية تضاف لرصيد الأخضر.

كما نال الرباع يوسف المدرهم برونزية الخطف بمنافسات بطولة آسيا للشباب تحت 20 عامًا بعد رفعه 146 كجم بمنافسات وزن 81 كجم.



وأشاد الحضور والمتابعين لمنافسات البطولة بالمستويات الكبيرة، التي قدمها رباعو الأخضر بالبطولة حتى الآن على الرغم قوة المنافسات، وتواجد الرباعين الأولمبيين والعالميين من قارة آسيا.

وكان الأخضر السعودي قد حصد في أول أيام البطولة 6 ميداليات ملونة، كان من نصيب الرباع عقيل الجاسم فضيتان وبرونزية، فيما نال الرباع عبد الله آل محيميد 3 ميداليات برونزية.