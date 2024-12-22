موسم سباقات الرياض| سكوت لاند يارد بطلاً لكأس سعيد الماجد.. وقواك الله يظفر بكأس وزارة التعليم

الرياض – محمد الجليحي

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع العاشر من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 67 و 68 و 69 أيام الخميس والجمعة والسبت.

تألف كل حفل من إثنا عشر شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث شهد هذا الأسبوع أشواطاً مثيره وكؤوس عديدة حيث خصص الشوط الثامن من يوم الجمعة لكأس نادي سباقات الخيل للإنتاج المحلي أعمار الأربع سنوات وأكثر على مسافة السرعة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وانتصر بالكأس الجواد فايتر للمالك متعب بن بدر بن شريم وبتدريبات مشعل بن شريم وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا، وفي عاشر الأشواط من يوم الجمعة كان بإسم كأس وزارة التعليم لأمهار السنتين على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وحقق المركز الأول المهر قواك الله للمالك فيصل بن محمد الجضعي القحطاني وبتدريبات أحمد الشايع وبقيادة الخيال خالد الميموني، كما خصص نادي سباقات الخيل شوطين للخيالة الأطفال الممثلين لمدارسهم على مسافة 400 متر، واستطاع الخيال سلمان الشمري تحقيق المركز الاول وفي الشوط الثاني فقد ذهب للخيال عزام العضيب،

وفي حفل يوم الجمعة خصص الشوط الثامن باسم جائزة راشد الزنيدي التقديرية “يرحمه الله” على مسافة 1200 متر، وظفر بالجائزة الجواد جهدون للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا، وفي الشوط العاشر الذي كان على كأس نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة محلياً على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال، بحضوره الرائع استطاع الجواد وقتك تحقيق المركز الاول بشعار إسطبل الأصايل وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال اليكسس مورينو، واختتم الحفل بكأس سعيد الماجد على مسافة 2000 متر مفتوح الدرجات وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، بأداء مميز حقق المركز الاول الجواد سكوت لاند يارد للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الخيال عادل الفريدي.