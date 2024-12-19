اختتام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024

الرياض : البلاد

اختتمت، مساء أمس (الأربعاء)، منافسات مسابقة المزاين، بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، بتوزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين الـ 35، في سبعة أشواط أقامها المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، في الفترة من 16 وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وفازت صقور غانم بن مدعث الدوسري، بالمراكز الأول والثاني والخامس في شوط حر من حر قرناس، وهي على التوالي (صعب، سعودي، شعاق)، أما في المركز الثالث فقد فاز به الصقر (لهب) لعبدالله بن غانم الدوسري، وفي المركز الرابع فاز الصقر (نواف) لمالكه سلطان بن طعيس القحطاني.

وفي شوط حر (أسود/ أدهم)، فاز بالمركز الأول الصقر (معزي) لمالكه سالم بن دعيث الدوسري، وفي المركز الثاني الصقر (سنجار) لمالكه خالد بن إبراهيم البوعينين، وفاز بالمركز الثالث الصقر (ليل) لمالكه سلمان بن عبدالله آل عبدالغني، وفي المركز الرابع فاز الصقر (لطام) لمالكه سعود بن محمد الدامر، وفي المركز الخامس فاز الصقر (الراهي) لمالكه عبدالله بن إبراهيم البوعينين.

ووزع المهرجان الجوائز على الفائزين الخمسة بكؤوس الملك عبدالعزيز، بواقع 710 آلاف ريال لكل شوط، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 200 ألف ريال، والمركز الثالث على 100 ألف ريال، والرابع على 70 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الخامس على 40 ألف ريال.

وتنافست الصقور المشاركة في سبع فئات هي: (شاهين فرخ، وحر قرناس، وجير بيور فرخ، وجير بيور قرناس للمحليين، وحر فرخ إنتاج محلي، وحر من حر قرناس للمحليين، وحر أسود/ أدهم)