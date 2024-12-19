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فنربخشة التركي يسعى للتعاقد مع فيرمينو
الرياضة

فنربخشة التركي يسعى للتعاقد مع فيرمينو

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      19 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عالمية، اليوم الخميس، عن اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي.

وقال الصحفي التركي الموثوق “سيكران أوغلو”، عبر منصة “إكس”: إن فنربخشة التركي مهتم بضم فيرمينو في الشتاء المقبل.

وساهم فيرمينو بـ 9 أهداف خلال 19 مباراة رسمية مع الأهلي في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الألماني يايسله.

وتترقب جماهير الأهلي موقف إدارة النادي من فيرمينو سواء بالإبقاء عليه داخل الصفوف، أو الموافقة على رحيله في يناير.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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