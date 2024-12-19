فنربخشة التركي يسعى للتعاقد مع فيرمينو

الرياضةفنربخشة التركي يسعى للتعاقد مع فيرمينو صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ 19 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشفت تقارير عالمية، اليوم الخميس، عن اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي. وقال الصحفي التركي الموثوق “سيكران أوغلو”، عبر منصة “إكس”: إن فنربخشة التركي مهتم بضم فيرمينو في الشتاء المقبل. وساهم فيرمينو بـ 9 أهداف خلال 19 مباراة رسمية مع الأهلي في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الألماني يايسله. وتترقب جماهير الأهلي موقف إدارة النادي من فيرمينو سواء بالإبقاء عليه داخل الصفوف، أو الموافقة على رحيله في يناير.