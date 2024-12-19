رينارد يعلن قائمة الأخضر النهائية لكأس الخليج

البلاد- جدة

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” عن قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام خلال الفترة 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025 في دولة الكويت. وضمت القائمة النهائية (26) لاعبًا، على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، سعد آل موسى، نواف بوشل، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالعزيز العثمان، عبدالإله هوساوي، عبدالله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان، صالح الشهري. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيلعب في المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس الخليج 26، وإلى جانبه منتخبات العراق، البحرين، اليمن.