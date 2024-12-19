بحضور تركي آل الشيخ| فيوري وأوسيك يرفعان حدة التحدي قبل النزال التاريخي

البلاد- الرياض

بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عُقد اليوم (الخميس) في منطقة “فيا رياض” المؤتمر الصحفي للملاكمين المشاركين في نزال “Fury vs Usyk Reignited”، الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 على حلبة “المملكة أرينا” يوم السبت المقبل، وذلك في إطار أسبوع الملاكمة.

وشهد المؤتمر أجواء حماسية واستعدادات كبيرة للنزال المرتقب بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك، حيث تبادل الطرفان التصريحات في اللقاء الأخير قبل المواجهة. وأبدى تايسون فيوري حماسه الكبير، مؤكداً استعداده لتقديم أداء استثنائي يوم السبت، وقال: “سأقوم بإلحاق الكثير من الألم. هذه المرة أنا جاد وسأتسبب في ضرر كبير. الحديث انتهى، والسبت سيكون موعد الإثارة”.

من جانبه، وصف مدير أعماله، فرانك وارين، هذا النزال بأنه الأهم في عالم الملاكمة حالياً، مضيفاً: “موسم الرياض أصبح مركز الملاكمة في العالم، وأتوقع أن هذه المواجهة لن تصل إلى الجولة الأخيرة. تايسون في أفضل حالاته بدنياً وذهنياً، ونحن على موعد مع حدث استثنائي”.

أما أولكسندر أوسيك، الذي دخل على وقع أغنية أوكرانية، فقد أكد ثقته قائلاً: “ما نشهده الآن مجرد استعراض إعلامي، ولكن كل شيء سيُحسم يوم السبت، الحادي والعشرين من الشهر. رسالتي لتايسون لا تخف، لن أتركك وشأنك. أراك يوم السبت”.

وقد شهد اللقاء مواجهة الـFace Off بين فيوري وأوسيك، التي كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي نتيجة تصاعد حدة النقاش، ما يشير إلى نزال ثأري بامتياز.

وخلال المؤتمر، عبّر بقية الملاكمين عن شكرهم لموسم الرياض على تنظيم هذه المواجهات التي تحظى بترقب كبير من عشاق الملاكمة حول العالم.

يُذكر أن يوم غدٍ (الجمعة) سيكون مخصصاً لإجراء الوزن الرسمي للملاكمين، والذي سيقام في منطقة “وندر جاردن”، إحدى مناطق موسم الرياض، حيث يسعى الجميع إلى الوصول إلى الأوزان الرسمية المعتمدة لهم في النزالات.