المنتخب السعودي يشارك في بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف بعُمان

الرياض – محمد الجليحي

يستعد المنتخب السعودي للجولف للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولات مجلس التعاون الخليجي للفئات السنية والسيدات، والتي ستقام في سلطنة عُمان على ملعب نادي غلا للجولف خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري.

ويشارك المنتخب السعودي بعدد من اللاعبين واللاعبات المميزين في مختلف الفئات العمرية. ففي فئة السيدات، تمثل المنتخب كل من اللاعبة رغدة العيساوي وزميلتها سعاد فيصل. وفي فئة الفتيات تحت 16 سنة، تشارك كل من منيرة المنصور وتاليا المصباحي ومنى حريري، اللواتي أبدين جاهزية كبيرة واستعدادًا قويًا لخوض المنافسات.

أما في فئة الناشئين تحت 16 سنة، فيشارك في البطولة اللاعبون سعود القصيبي ومشعل الدوسري وعمر التلمساني، الذين يسعون لتقديم أفضل أداء وتحقيق نتائج مشرفة للمملكة. وفي فئة الناشئين تحت 13 سنة، يشارك كل من طلال حريري وعبدالعزيز الكهموس، واللذان يتطلعان لاكتساب المزيد من الخبرات من خلال هذه المنافسة القوية.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في إطار الجهود المستمرة للاتحاد السعودي للجولف في تطوير المواهب الشابة، وإعدادها للمشاركة في البطولات الخليجية والإقليمية، بهدف تعزيز مكانة المملكة في رياضة الجولف على المستويات كافة.

ويمثل هذا الحدث فرصة مهمة للاعبين السعوديين لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك مع نخبة من لاعبي الجولف في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الجولف السعودية.

وفي إطار الاستعدادات المكثفة للبطولة، انهى لاعبو ولاعبات المنتخب تدريباتهم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين استعدادا للمشاركة وبهدف تحسين أدائهم وصقل مهاراتهم الفنية والبدنية. كما أكد الاتحاد السعودي للجولف حرصه على توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان مشاركة مميزة وتحقيق نتائج مشرفة تضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية للمملكة، وتعكس التطور الذي تشهده رياضة الجولف السعودية على جميع الأصعدة.