في ختام الجولة 14 من دوري” يلو”.. الباطن يواجه الفيصلي.. وأبها يصطدم بالجبلين

حائل- خالد الحامد

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ 14 من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين” يلو”؛ وذلك بإقامة ثلاثة لقاءات، قبل التوقف؛ حيث يلتقي الباطن مع الفيصلي، وأبها مع الجبلين، والبكيرية مع النجمة.

الباطن VS الفيصلي

على ملعبه، يستقبل الباطن صاحب المركز الـ16 برصيد 14 نقطة ضيفه الفيصلي، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان الهروب من مراكز الخطر.

وكان الباطن قد حقق الانتصار في الجولة الماضية أمام أحد، ويسعى بكامل طاقته للفوز. أما فريق الفيصلي فيحل بالمركز 14 برصيد 14 نقطة، ويأمل في حصد النقاط الثلاث، خاصة بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق جدة.

أبها VS الجبلين

يلتقي فريق أبها صاحب المركز الثامن بـ 20 نقطة مع ضيفه الجبلين صاحب المركز التاسع بـ 18 نقطة في أقوى مباريات اليوم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة؛ حيث يسعى أبها لتعويض خسارته الماضية أمام الجندل، ويأمل بالفوز والعودة للمنافسة، بينما يسعى الجبلين لمواصلة انطلاقته وتعزيز موقعه، وهو الفائز في الجولة السابقة على فريق النجمة بهدف وحيد.

البكيرية VS النجمة

يستقبل فريق البكيرية ضيفه النجمة في مباراة قوية؛ عطفًا على مستوى الفريقين. يحل البكيرية في المركز 13 برصيد 15 نقطة، ويأمل في تعويض خسارته الماضية أمام الصفا، بينما يأتي النجمة ثالثًا برصيد 22 نقطة، ويسعى للفوز للمحافظة على حظوظه في المنافسة على المراكز الأولى.