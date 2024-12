في افتتاح الجولة الـ 14 من دوري” يلو”.. نيوم وجدة في أقوى اللقاءات… والطائي يواجه العربي

حائل- خالد الحامد

تنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين (يلو) بثلاثة لقاءات في حائل وتبوك والمدينة المنورة، وستكون لقاءات اليوم تنافسية على المراكز الأولى.

الطائي VS العربي

يلتقي” الجريحان” الطائي مع العربي على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل. يحتاج كلا الفريقين للفوز ولا غيره اليوم؛ للاقتراب من صدارة الترتيب. المضيف الطائي الخاسر في الجولة الماضية أمام العدالة يسعى لاستعادة توازنه، وحصد نقاط اللقاء. الطائي بالمركز الخامس برصيد 21 نقطة، في المقابل الضيف العربي أتى من خسارة أمام المتصدر نيوم، هو الآخر سيرمي بثقله للفوز؛ حيث يدخل اللقاء سادسًا برصيد 21 نقطة.

نيوم VS جدة

على استاد الملك خالد بتبوك، يستقبل المتصدر نيوم ضيفه جدة في قمة مهمة للفريقين؛ حيث يسعى نيوم لمواصلة انتصاراته وتعزيز الصدارة التي ينفرد بها بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه وله مباراة مؤجلة، وكان قد فاز مؤخرًا على فريق العربي على أرضه وبين جماهيره، بينما يسعى فريق جدة برصيد 20 نقطة؛ لتعويض خسارته المفاجئة أمان الفيصلي؛ فتراجع

للمركز السابع، ويأمل في الفوز، والعودة مرة أخرى للمنافسة.

أحد VS العدالة

على ملعبه بالمدينة المنورة، يستقبل أحد نظيره العدالة في لقاء الطموحات المتباينة؛ عطفًا على موقع الفريقين في جدول الترتيب؛ فأحد يطمح لكسب اللقاء والهروب من منطقة الخطر بعد سلسلة من النتائج السلبية جعلت الفريق يقبع في المركز الأخير برصيد 7 نقاط. في المقابل، العدالة الرابع برصيد 22 نقطة، سيسعى بكل قوة لحصد العلامة الكاملة؛ من أجل أكثر المنافسة على بطاقات الصعود.