المحترفون الدوليون يتنافسون على 12 كأسًا في اليوم الـ 12 لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024

الرياض : البلاد

تنافس المحترفون الدوليون، اليوم، على 12 كأساً من كؤوس الملك عبدالعزيز في اليوم الـ 12 لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.

وشارك أكثر من 236 صقارًا في 12 شوطًا أقيمت لفئات جير مثلوث فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وتبع جير فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس.

وجاءت الانطلاقة من خلال شوط جير مثلوث فرخ، حيث حقق (W62) لفريق دبي المركز الأول، فيما جاء (GS) لفريق F3-S الإماراتي في المركز الثاني، وحل (KM20) للقطري محمد الهاجري في المركز الثالث، وفي شوط جير مثلوث قرناس، حقق (G77) لفريق F3-S الإماراتي المركز الأول، فيما حقق فريق دبي المركزين الثاني والثالث عبر الصقرين (الكرامة) و(N10).

بعدها انطلق شوط جير بيور فرخ، الذي سيطر عليه فريق F3-S الإماراتي من خلال تحقيق المراكز الثلاثة الأولى عبر صقوره (8) و(B6) و(B2) على التوالي، وفي شوط جير بيور قرناس، ظفر (B31) فريق F3-S الإماراتي بالمركز الأول، فيما حصد فريق F3-R الإماراتي المركزين الثاني والثالث عبر الصقرين (راشد) و(B4).

وفي الشوط الخامس الذي خصص لفئة جير شاهين فرخ حقق (01) لفريق (BHR) البحريني المركز الأول، وحل (علوووه) لفريق F3-R الإماراتي في المركز الثاني، وجاء (M96) لفريق دبي في المركز الثالث، وفي شوط جير شاهين قرناس، تألق فريق دبي من خلال تحقيق المركز الأول والثاني عبر الصقرين (الأسمر) و(تجوري)، فيما حل (سياف) لفريق لفان في المركز الثالث.

وفي الشوط السابع فئة جير تبع فرخ حقق (T46) لفريق F3-S الإماراتي المركز الأول، فيما حصد البحريني أحمد الهاجري المركزين الثاني والثالث عبر الصقرين (GT39YORK) و(GT46)، وفي شوط جير تبع قرناس حقق (أرجنت) لفريق دبي المركز الأول، وجاء (T50) لفريق F3-S الإماراتي في المركز الثاني، وحل (3779) لفريق دبي ثالثًا.

وفي منافسات الحر حقق (العريق) للقطري محمد الهاجري المركز الأول لشوط حر فرخ، وجاء (ملهم) للقطري خالد الكواري في المركز الثاني، و(H3) لفريق F3-S الإماراتي في المركز الثالث، وفي شوط حر قرناس خطف القطري خالد الكواري المركز الأول عبر الصقر (سلطان)، وحل القطري محمد الهاجري في المركز الثاني بالصقر (ذرب)، فيما جاء (إكسبو) لفريق F3-S الإماراتي ثالثًا.

وكان ختام منافسات المحترفين الدوليين من خلال شوطي الشاهين، إذ واصل البحريني أحمد الهاجري تألقه محققًا المركزين الأول والثاني في شوط شاهين فرخ عبر (نجم البحرين) و(محار)، وجاء، (SH8) لفريق F3-S الإماراتي في المركز الثالث، وفي آخر الأشواط وخصص لفئة شاهين قرناس واصل البحريني أحمد الهاجري ظهوره المميز بتحقيق المركز الأول عبر الصقر (ذهب S56)، وجاء (أوسلو2) للقطري عبدالله المري في المركز الثاني، وحل (غلا) للكويتي عبدالعزيز الشهاب في المركز الثالث