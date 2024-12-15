الرياضة

المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لخليجي26

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      15 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

واصل المنتخب الوطني أمس السبت تدريباته في معسكره، الذي يقام حاليًّا على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في النسخة 26 من بطولة كأس الخليج، التي ستقام في دولة الكويت.
ميدانيًا.. أجرى لاعبو “الأخضر” حصَّةً تدريبيَّةً مغلقة تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستلام ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
على صعيد متصل، واصل اللاعب “فراس البريكان” أداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي اليوم بحصة تدريبية مغلقة عند الساعة السادسة مساءً على “ملعب نادي الشباب”. يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض خلال معسكره الحالي مواجهة ودية أمام منتخب ترينداد وتوباغو يوم الثلاثاء المقبل، وستكون مغلقة، على أن تغادر البعثة، مساء الجمعة 20 ديسمبر إلى دولة الكويت؛ للمشاركة في البطولة التي يلعب فيها المنتخب السعودي، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين، واليمن والعراق.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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