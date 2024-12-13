زيادة عدد الفرسان السعوديين 39%..منهم 3 في قائمة أفضل 100 فارس بالعالم

الرياض – هاني البشر

وصل عدد الفرسان السعوديين المتواجدين ضمن الـ 100 فارس في قائمة التصنيف العالمي للفروسية إلى 3 فرسان، وفق تحديث الاتحاد الدولي للفروسية الأخير والمعلن في الثالث من ديسمبر الجاري.

وتصدر الفارس الأولمبي عبد الله الشربتلي المتوج السبت الماضي بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة الأربع نجوم ضمن الأسبوع الأول من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز، قائمة الفرسان السعوديين في التصنيف، واحتل المركز 56 عالمياً برصيد 1805 نقطة.

وحل الفارس المتألق خالد المبطي في المركز الثاني في تصنيف قائمة الفرسان السعوديين والمركز الـ 57 عالمياً برصيد 1804 نقطة، حيث يعد أبرز المشاركين والمتوج بالمركز الثاني في شوط الجائزة الكبرى في بطولة “قفز السعودية” وسط مشاركة نخبة من فرسان العالم وأفضل المصنفين.

كما ضمت قائمة الـ 100 في التصنيف العالمي للفروسية، الفارس عبد الرحمن الراجحي والذي احتل المركز الـ 66 عالمياً برصيد 1707 نقطة.

وشهدت رياضة قفز الحواجز تطور كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل البطولات المحلية والدولية التي ينظمها أو يستضيفها الاتحاد السعودي للفروسية، حيث تتضمن المنافسات والبطولات الدولية منها إقامة أشواط مصاحبة للفرسان للناشئين بهدف منحهم الفرصة للمشاركة القوية والاحتكاك بالفرسان العالميين المشاركين.

وأثمرت خطوات الاتحاد عن زيادة ملحوظة في قاعدة الفرسان، وبلغ النمو من الموسم الماضي ما نسبته 39%، يشارك منهم 77 فارسا وفارسة في النسخة الرابعة من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز والتي ينطلق أسبوعها الثاني الخميس المقبل في مقر “قفز السعودية” بالجنادرية، حيث يعد برنامج “خطوة فارس” الذي أكمل عامه الثاني، وأطلقه الاتحاد في يوليو 2022 أحد أحدث وأبرز البرامج التي ساهمت بقوة في زيادة عدد الفرسان، وتم فيه تصنيف الفرسان والفارسات المهتمين بالمشاركة في المنافسات التي ينظمها الاتحاد إلى مستوى تأسيسي، مبتدي، هاوي، متوسط، ومتقدم، ويشرف عليهم 78 مدربا معتمدا.