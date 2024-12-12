أبها تحتضن بطولة “هاوي للبلوت” بمشاركة 120 هاويًا وجوائز قيمتها 20 ألف ريال

أبها : البلاد

تنطلق في مدينة أبها، “بطولة هاوي للبلوت” التي تنظمها البوابة الوطنية للهوايات “هاوي“، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة يوم غد الجمعة من الساعة ٤:٠٠ إلى ١١:٠٠ مساءً، بمشاركة أكثر من 60 ناديًا تضم ما يزيد عن 120 هاويًا.

وتهدف البطولة التي تجرى منافساتها في جامعة الملك خالد إلى تعزيز ممارسة هذه الهواية الشعبية، وتحفيز الأفراد بشكل عام على اختيار هواياتهم المفضلة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الهوايات.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر تطبيق “هاوي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

وتستهدف البطولة جميع هواة البلوت في مدينة أبها، كما تقرر أن تُلعب البطولة وفق النظام السويسري, من 5 جولات، يتأهل منها أربعة فرق يتنافسون فيما بينهم بنظام خروج المغلوب.

وتشترط البطولة، التي يصل مجموع جوائزها إلى 20 ألف ريال، أن يكون اللاعب مسجّلًا في تطبيق “هاوي” حتى تتاح له فرصة المشاركة في البطولة، إضافة إلى الالتزام بقوانين الآداب العامة في الزي وغيره.

وسبق أن نظمت البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” العديد من البطولات في مختلف مناطق المملكة، كان آخرها في منطقة الرياض الشهر الماضي. وتأتي هذه البطولات ضمن سلسلة فعاليات تنظمها “هاوي” في خمس مناطق على مستوى المملكة، مع خطط لتنظيم المزيد من البطولات خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي بطولة هاوي للبلوت، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشرف عليها البوابة لتنمية قطاع الهوايات في جميع أنحاء المملكة، ولها دور كبير في تحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة البلوت، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود في المجتمع.