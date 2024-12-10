شتاء جدة ينطلق على ضفاف البحر الأحمر في واجهة روشن البحرية فبراير 2025

جدة : البلاد

تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبهدف تقديم تجارب استثنائية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع جودة الحياة، تستعد محافظة جدة لاستضافة فعالية “شتاء جدة 2025” في ساحة النورس بواجهة روشن البحرية، والتي ستُقام خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير 2025.

تُعدّ هذه الفعالية وجهة ترفيهية شتوية مميزة، حيث تقدم تجربة تجمع بين المتعة والإبداع من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة للجميع. كما تفتح الفعالية أبوابها للشركات والمطاعم والمقاهي ورواد الأعمال لعرض منتجاتهم وخدماتهم، مما يشكّل فرصة ذهبية للتفاعل مع جمهور متنوع. ومع محدودية المواقع المتاحة، يُنصح الراغبون بالمشاركة بالإسراع في حجز مواقعهم.

فعالية “شتاء جدة” تمثل إضافة مهمة إلى مشهد السياحة والترفيه في جدة، حيث تجمع بين الأنشطة الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والفنية والصحية، إلى جانب تقديم أطعمة ومشروبات شتوية مميزة تلبي مختلف الأذواق.

وذكر فهد السمحان، الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة المنظمة لشتاء جدة: “نحن في غاية السعادة عن بدء تجهيز وإعداد فعالية “شتاء جدة”، التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات السياحية والترفيهية في المنطقة. ستكون هذه الفعالية فرصة رائعة للجميع للاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة على ضفاف البحر مع تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة. ندعو جميع الشركات والجهات للمشاركة في هذه الفعالية وتقديم إبداعاتهم للزوار. ستكون “شتاء جدة” منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات، وبالتالي تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة. نتطلع إلى مشاركة الجميع في هذا الحدث المميز الذي يسعى لجذب الزوار، وجعل “شتاء جدة” تجربة تبقى في ذاكرة الجميع”.

وعزز السمحان حديثه إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن الجهات المشاركة من مختلف القطاعات، مع إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة وتقديم إبداعاتهم.

وأشار خالد الغامدي، مدير التسويق في واجهة روشن البحرية، إلى أن: “فعالية “شتاء جدة” تمثل إضافة مهمة إلى مشهد السياحة والترفيه، خاصة أن واجهة روشن البحرية تعتبر واحدة من أبرز، الوجهات السياحية في جدة، ونقطة انطلاق مثالية لاستضافة الفعاليات، حيث تجمع بين الموقع الجميل والبنية التحتية المتطورة، مما يضمن نجاح الفعاليات ويعزز من تجربة الزوار”.