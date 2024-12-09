سامسونج للإلكترونيات تعلن عن إطلاق خدمات محفظة سامسونج الرقمية في السعودية

توفر محفظة سامسونج الرقمية للمستخدمين منصة متطورة تتوافق مع الأهداف المستقبلية لرؤية السعودية 2030

الرياض : البلاد

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن الإطلاق الرسمي لخدمات محفظة سامسونج1 الرقمية في المملكة العربية السعودية، والتي تم الكشف عنها اليوم من خلال حفل مرموق أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وشهد حفل الإطلاق حضورًا مميزًا من سعادة وكيل المحافظ للمدفوعات في البنك المركزي السعودي السيد عبدالعزيز ابانمي ورئيس شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات السيد هندريك لي وممثلين من الإدارات العليا من البنوك، إضافة إلى حضور مميز من قبل الإعلاميين والصحفيين و المؤثرين المرموقين في مجال التكنولوجيا و التقنية.

وتم خلال الحفل إجراء أول عملية دفع رقمية رسمية من خلال محفظة سامسونج الرقمية في المملكة العربية السعودية، والتي أجراها السيد أبانمي وكيل المحافظ للمدفوعات في مؤسسة البنك المركزي السعودي.

وتمثل خطوة إطلاق خدمات محفظة سامسونج الرقمية محطة فارقة في مجال تعزيز حلول المدفوعات الرقمية، حيث تؤكد على أهمية تزويد المستخدمين بحلول دفع رقمية سلسة وآمنة لإنجاز معاملاتهم النقدية اليومية، مما ينعكس إيجاباً على نمط حياتهم اليومي.

هنا يجدر الذكر أن محفظة سامسونج الرقمية توفر لمستخدميها منصة متقدمة لا تهدف فقط إلى تبسيط معاملاتهم اليومية فحسب، بل تعمل أيضاً على تقديم حلول متوافقة مع الأهداف الأوسع لرؤية المملكة 2030، وتقدم خطوة استراتيجية تدعم مبادرة المملكة في تحقيق أهدافها المتمثلة بتحديث قطاعاتها المالية وتبَنِّي التطورات التكنولوجية التي تعمل على تحسين نمط الحياة اليومي للمجتمع.

ومن جهته أعرب السيد هندريك لي، رئيس شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات، عن حماسه لإطلاق هذه الخدمة، قائلاً: “يمثل إطلاق خدمات محفظة سامسونج الرقمية اليوم لحظة فارقة في رحلتنا المستمرة نحو تمكين المجتمع من خلال تقديم الحلول المالية المبتكرة. محفظة سامسونج الرقمية ليست مجرد خدمة فقط، وإطلاقها اليوم هو تأكيد منَّا على التزام سامسونج بتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين. نحن نفخر بالتأكيد على التزامنا المستمر بدعم رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومتقدم تقنيًا”.

ويعكس إطلاق خدمات محفظة سامسونج الرقمية معيارًا جديدًا في مجال خدمات القطاع المالي الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث سيقدم إطلاق هذه الخدمة قيمة إضافية كبيرة على الحياة اليومية للمستخدمين وسيساهم في تعزيز عملية بناء اقتصاد رقمي شامل يعتمد على التكنولوجيا والتقنية المتقدمة.

حاليًا، تتوافر خدمات المدفوعات الخاصة بمحفظة سامسونج الرقمية لمستخدمي بطاقات الدفع الخاصة ببعض المصارف، مثل مصرف الراجحي والبنك السعودي الأول والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة، علما أنه سيتم توسيع نطاق الخدمات لتشمل مصارفاً أخرى قريبا مثل البنك الأهلي السعودي و urpay و مصرف الإنماء.

وسيتمكن المستخدمون تدريجيًا من استخدام الخدمة على هواتفهم الذكية خلال الأيام القادمة وسيتم إتاحة الخدمة على ساعات سامسونج الذكية في المستقبل القريب أيضاً.

ولمعرفة المزيد حول خدمات محفظة سامسونج الرقمية يمكنكم زيارة صفحة الخدمة على موقع سامسونج للإلكتروني من خلال الرابط: www.samsung.com