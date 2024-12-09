في دوري يلو.. الفيصلي يعبر جدة.. والجبلين يوقف النجمة 

حائل – خالد الحامد
عاد الفيصلي لسكة الانتصارات بعد فوزه على جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين،
في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
بهذا الانتصار، رفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة بالمركز 12، وبقي جدة على رصيده 20 نقطة بالمركز السادس.
وتغلب فريق الجبلين على ضيفه النجمة بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
سجل للجبلين جبسون سوزا من ركلة جزاء؛ ليرفع الجبلين رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي النجمة على رصيده السابق 22 نقطة.
وفاز فريق الزلفي بهدفين مقابل هدف على نظيره العين. تقدم فريق العين بهدف عن طريق لاعبه محمد النخلي إلا أن الزلفي نجح في إدراك التعادل عن طريق لاعبه دييغو ميراندا، وسجل زميله تركي الدوسري الهدف الثاني.
الفوز رفع رصيد فريق الزلفي إلى النقطة 16، وتوقف رصيد فريق العين عند النقطة 10.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) December 9, 2024