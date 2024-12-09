الشمري يكرم رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي

الدمام-البلاد

كرم رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي فاروق البرقي في ختام بطولة العالم للبلياردو الفرنسي والتي اختتمت امس الأحد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر، وشارك فيها المنتخب السعودي كاول مشاركة خارجيه له، وكأول مشاركة لمنتخب خليجي يشارك فيها أيضا.

وقدم د الشمري درع الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر كهديه تذكارية لرئيس الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي .

وكان الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي قد اختار رئيس الاتحاد السعودي د. ناصر الشمري نائبا لاتحاد الشرق الاوسط وافريقيا وذلك نظير الجهود الكبيره التي يقدمها لألعاب البلياردو في قارة اسيا؛ حيث تم استضافة العديد من البطولات العالمية للبلياردو والسنوكر في المملكة.