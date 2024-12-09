الرياضة

الشمري يكرم رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       9 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
كرم رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي فاروق البرقي في ختام بطولة العالم للبلياردو الفرنسي والتي اختتمت امس الأحد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر، وشارك فيها المنتخب السعودي كاول مشاركة خارجيه له، وكأول مشاركة لمنتخب خليجي يشارك فيها أيضا.

وقدم د الشمري درع الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر كهديه تذكارية لرئيس الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي .
وكان الاتحاد الدولي للبلياردو الفرنسي قد اختار رئيس الاتحاد السعودي د. ناصر الشمري نائبا لاتحاد الشرق الاوسط وافريقيا وذلك نظير الجهود الكبيره التي يقدمها لألعاب البلياردو في قارة اسيا؛ حيث تم استضافة العديد من البطولات العالمية للبلياردو والسنوكر في المملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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