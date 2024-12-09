السعودي العبدالوهاب رئيسًا لاتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث

الرياض ـ هاني البشر

زكت الجمعية العمومية للاتحاد الخماسي الحديث، السعودي حسين عبدالوهاب، رئيسا لاتحاد غرب آسيا، في دورته الأولى، وذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عقد اليوم الاثنين بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية، وشهد حضور ممثلي دول غرب آسيا (السعودية، الكويت، الامارات، البحرين، العراق، لبنان، سوريا).

كما تم انتخاب ثلاثة نواب وهم ناصر الوليد (الكويت) والدكتورة هدى المطروشي (الامارات)، وزياد حسن (العراق)، وعضوية صالح فرج (البحرين) وعمر عاشور (سوريا) والدكتور إبراهيم زين (لبنان).

واعتمد خلال الجمعية العمومية النظام الأساسي للاتحاد، وتعيين بدر بالعبيد أمينا عاما للاتحاد واقرار اللجان الدائمة، وتمت الموافقة على أن يكون مقر الاتحاد والأمانة العامة في الرياض، واعتمدت خارطة طريق 2024-2028، كما تم اعتماد أول بطولة غرب آسيا بالكويت في أبريل 2025.