مدير مستشفى أملج يجتمع بمدراء المراكز الصحية

أملج : سعود الجهني

أجتمع مدير مستشفى أملج العام الأخصائي/ أحمد علي سليمان صباح اليوم بمدراء المراكز الصحية.

وتضمن الاجتماع الوقوف على الأداء ومناقشة سير العمل وأفاق تطوير وتحسين الخدمات الصحية والعمل على تقديم الخدمات الطبية والجودة المطلوبة والمطابقة للمعايير مؤكداً على ضرورة تسهيل تلقي الخدمات بالمراكز الصحية وتذليل الصعاب والمعوقات التي تعترض سير العمل.

وأشار خلال الاجتماع أهمية دور الرعاية الصحية الأولية في الجانب الوقائي والعلاجي للمرضى والمراجعين، كما أكد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والوقائية للمواطنين ووضع رضا المريض أولى الاهتمامات، مطالباً السعي قدماً لتسهيل وراحة المرضى والمراجعين في ظل دعم المراكز الصحية بجميع الإمكانيات المتاحة.