ميثاء الخالدية ومهلي واوف ذا ماب وفاينل دستنيشن أبطالاً لكؤوس فروسية الخليج

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الرياض – محمد الجليحي

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع الثامن من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 61 و 62 و 63 أيام الخميس والجمعة والسبت، وتألف كل يوم من اثني عشر شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة.

وشهد هذا الأسبوع أشواطاً مثيرة وكؤوسا عديدة، كان من أبرزها في يوم الجمعة كأس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل للفئة الثالثة محلياً حيث حقق المركز الأول الجواد تاج العلياء للشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي.

وفي سباقات يوم السبت خصصت أربع كؤوس للخليج إبتداءً من الشوط التاسع الذي كان للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال، والتي ظفرت به الفرس ميثاء الخالدية لإسطبلات الخالدية وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال عادل الفريدي.

وفي عاشر الأشواط المخصص لكأس الخليج أمهار السنتين على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال استطاع المهر مهلي تحقيق المركز الأول بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام.

وفي الشوط الحادي عشر المخصص لكأس الخليج للأفراس على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال حيث استطاعت الفرس اوف ذا ماب تحقيق المركز الأول بشعار الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال ايدي كاسترو.

وفي آخر أشواط يوم السبت المخصص لكأس الخليج مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال حيث كان من نصيب الجواد فاينل دستنيشن للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.