“الأحوال المدنية” تقدم خدماتها في (45) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (45) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في منفذ جسر الملك فهد لمدة يومين، وللرجال في مدارس بنين مليجة بمحافظة النعيرية، وللنساء في الابتدائية العاشرة بحفر الباطن لمدة يوم لكل منهما، ويوم الاثنين في مدارس حنيذ بمحافظة النعيرية لمدة ثلاثة أيام، وفي المتوسطة الرابعة والثلاثون بحفر الباطن، وللرجال في مدارس انطاع بمحافظة النعيرية، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في الابتدائية الرابعة والستون بحفر الباطن، والابتدائية الخامسة عشر بالخفجي، ويوم الخميس في الثانوية الثانية للبنات بالنعيرية لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز تبالة بمحافظة بيشة لمدة أربعة أيام، وللرجال في مركز الحريضة بمحافظة رجال ألمع لمدة ثلاثة أيام، ومركز التأهيل الشامل بأبها لمدة يومين، وفي متوسطة آل جامد بأحد ثربان في محافظة محايل عسير لمدة يوم، وللنساء في محافظة البرك لمدة ثلاثة أيام، وفي مجمع مدارس حلباء بمحافظة النماص، ويوم الاثنين في مجمع مدارس عاكسة بمحافظة النماص لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز وادي شري بمحافظة بلجرشي لمدة يومين، ومدرسة الإمام تركي بن عبدالله بمحافظة قلوة، وللنساء في مدرسة ابتدائية قلوة الأولى، ويوم الاثنين في مدرسة ابتدائية ومتوسطة قلوة الثانية، وللرجال في مدرسة الشيخ بن باز الابتدائية بقلوة لمدة يوم لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز بيضان بمحافظة بني حسن لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها للنساء اليوم في متوسطة وثانوية علباء، والثانوية السابعة والعشرون ببريدة، ويوم الاثنين في مدرسة تحفيظ القرآن بمركز الخبراء، والمتوسطة التاسعة عشر بمدينة بريدة ويوم الأربعاء في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الثلاثاء في قاعدة الملك فيصل البحرية، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في محافظة ميسان وللنساء في مقر مبنى الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحصينية، وللنساء في مركز الخالدة، والمدرسة المتوسطة الأولى بحي الضباط بنجران لمدة يومين لكل موقع، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز المشيعلية لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يومين.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة الحديثة، ومدارس العمرية الأهلية بسكاكا، وللنساء في مركز صحي الحديثة، والمتوسطة الرابعة بسكاكا لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة صبابة للبنين بحائل، ويوم الثلاثاء للنساء في الابتدائية الرابعة والعشرون للبنات بحائل، ويوم الثلاثاء في مركز التأهيل الشامل لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك خدماتها للنساء اليوم في الثانوية التاسعة عشر لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في المتوسطة الثانية والثلاثون للبنات لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.