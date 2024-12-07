الفن

محمد المتعب وود الفيصل يجتمعان في أغنية “قلبك تغير”

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       7 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

في تعاون فني جديد يجمع بين موهبتين كبيرتين، أطلق الفنان الغنائي محمد المتعب أغنيته الجديدة “قلبك تغير” بكلمات الشاعرة المتميزة ود الفيصل. الأغنية التي تحمل بصمة محمد المتعب في اللحن والأداء، تعد الخامسة من سلسلة أغاني قدمها الفنان خصيصاً لكلمات الشاعرة ود الفيصل.

وقد لاقت أعمال محمد المتعب السابقة التي غناها من كلمات ود الفيصل نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، مما شجع الفنان على تكرار التجربة وتقديم عمل فني جديد يعبر عن عمق العلاقة الفنية التي تجمع بينهما.

وتعتبر أغنية “قلبك تغير” إضافة جديدة لأعمال محمد المتعب، حيث يعكس فيها الفنان قدرته على تجسيد الكلمات الشعرية بأداء صوتي مميز وعاطفة صادقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *