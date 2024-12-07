محمد المتعب وود الفيصل يجتمعان في أغنية “قلبك تغير”

جدة : البلاد

في تعاون فني جديد يجمع بين موهبتين كبيرتين، أطلق الفنان الغنائي محمد المتعب أغنيته الجديدة “قلبك تغير” بكلمات الشاعرة المتميزة ود الفيصل. الأغنية التي تحمل بصمة محمد المتعب في اللحن والأداء، تعد الخامسة من سلسلة أغاني قدمها الفنان خصيصاً لكلمات الشاعرة ود الفيصل.

وقد لاقت أعمال محمد المتعب السابقة التي غناها من كلمات ود الفيصل نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، مما شجع الفنان على تكرار التجربة وتقديم عمل فني جديد يعبر عن عمق العلاقة الفنية التي تجمع بينهما.

وتعتبر أغنية “قلبك تغير” إضافة جديدة لأعمال محمد المتعب، حيث يعكس فيها الفنان قدرته على تجسيد الكلمات الشعرية بأداء صوتي مميز وعاطفة صادقة.